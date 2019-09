MOREH erhöht Anleihevolumen auf 11,75 Mio. Euro DGAP-Ad-hoc: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission MOREH erhöht Anleihevolumen auf 11,75 Mio. Euro 24.09.2019 / 10:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MOREH erhöht Anleihevolumen auf 11,75 Mio. Euro Saarbrücken, 24. September 2019: Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) wurde erfolgreich um 1,66 Mio. Euro auf 11,75 Mio. Euro aufgestockt. MOREH ist ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und ein Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe. Mit dem Emissionserlös hat die MOREH das Objekt in Sindelfingen abgelöst. Damit dienen derzeit die Immobilien in Bad Nenndorf, Hilden, Dorsten und Sindelfingen mit einer Nutzfläche von über 14.000 Quadratmetern als Sicherheiten für die Anleihegläubiger. In Abhängigkeit der Höhe der weiteren Zuflüsse werden noch die Objekte in Wadgassen, Kaiserslautern und Darmstadt in das Portfolio eingebracht. Die MOREH kann weitere Vermietungserfolge verzeichnen. So konnte mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz ein attraktiver Nachmieter für die Immobilie in Kaiserslautern gewonnen werden. Mit dem Mieterwechsel hat MOREH eine Mieterhöhung realisieren können. Auch die Immobilie in der Innenstadt von Hilden ist inzwischen zu nahezu 100 % vermietet. Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0 % p.a. und umfangreichen Sicherheiten ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Die Unternehmensanleihe notiert an der Börse München sowie allen weiteren deutschen Handelsplätzen. Kontakt: Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // anleihe@moreh-immobilien.de M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG // Trierer Straße 42 // 66111 Saarbrücken www.moreh-immobilien.de WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter www.moreh-immobilien.de/anleihe veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 24.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Trierer Straße 42 66111 Saarbrücken Deutschland E-Mail: info@munitor.de Internet: www.moreh-immobilien.de ISIN: DE000A2YNRD5 WKN: A2YNRD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 878717 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 878717 24.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A2YNRD5 AXC0128 2019-09-24/10:15