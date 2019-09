Die verlegten Leitungen der veralteten Installationen sind heute durch die Vielfalt und Anzahl der angeschlossenen Elektrogeräte oft überlastet, altern somit schneller, werden porös und erhöhen dadurch die Gefahr von Schwel- oder Wohnungsbränden. Grundsätzlich ist es so, dass der beauftragte Elektroinstallateur das Maß der Modernisierung zuerst abschätzen und beurteilen muss, ob es sich bei der Maßnahme um einen wesentlichen Eingriff in die bestehende Anlage handelt oder nicht.

Modernisierung versus Bestandsschutz

Wird beispielsweise eine zusätzliche Steckdose in einem Raum installiert, so kann in vielen Fällen davon ausgegangen werden, dass für die Anlage weiterhin der sogenannte Bestandsschutz gilt und entsprechend keine gesamte Erneuerung vorgenommen werden muss. Handelt es sich aber um einen wesentlichen Eingriff, beispielsweise wenn Elektroleitungen ersetzt werden, so ist bei der Sanierung der Stand der Technik zu beachten. Dieser wird als eingehalten betrachtet, wenn bei der Modernisierung der Anlage die aktuell geltenden Normen berücksichtigt werden. Der ausführende Elektroinstallateur hat immer eine Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber. Er muss diesen schriftlich über die geforderten Überspannungsschutzmaßnahmen informieren. Wird der Auftraggeber nicht informiert, haftet der Elektroinstallateur für gegebenenfalls auftretende Schäden.

Einsatz von SPDs

Wann und wie Überspannungsschutzgeräte (SPDs - Surge Protective Devices) in Deutschland zum Einsatz kommen, wird durch die Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 geregelt. Seit der Aktualisierung der Normen im Jahr 2016 sind SPDs in jedem Gebäude mindestens am Speisepunkt der Anlage zu installieren. So ist die Anlage am Speisepunkt vor gefährlicher Funkenbildung und daraus resultierenden Bränden durch Überspannungen geschützt (Bilder 1 und 2).

Weiterhin wird durch die DIN VDE 0100-534 empfohlen, den Überspannungsschutz zu wiederholen, wenn ein Betriebsmittel weiter als 10?m Leitungslänge vom letzten SPD entfernt ist. In diesen Fällen kann zum Beispiel ein SPD direkt vor dem Endgerät installiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...