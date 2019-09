Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Die Fachleute aus den Bereichen Smartcards und Technologien, die den Schutz digitaler Prozesse betreffen, treffen sich vom 26. bis 28. November wieder auf der TRUSTECH (http://www.trustech-event.com/) im Palais des Festivals von Cannes, um bei ihrer jährlichen Fachmesse ihre Systeme vorzustellen.



Zahlungsvorgänge, Identifikation und Sicherheit (https://www.trustech-event.com/About-Us)sind die Schlüsselbegriffe dieser dreitägigen Fachmesse, die 8 000 Teilnehmern aus aller Welt ein umfangreiches Programm bieten wird: Geschäftsmöglichkeiten, hochwertige Inhalte und Gelegenheit zum Networking.



Dieses Jahr haben die Besucher KOSTENLOSEN und unbegrenzten Zugang (https://www.trustech-event.com/Why-attend/Visitor-registration-2019) (Fachmesse und Konferenzen).



2019: Neues im Bereich der Sicherheit von Transaktionen



Das Konferenzprogramm 2019 (https://www.trustech-event.com/Programme2/2019-Conference-Programme) bietet Inhalte zu den drei Hauptthemen in Zusammenhang mit den wichtigsten Geschäftszweigen und Angeboten der Aussteller: Zahlungsvorgänge, Identifikation & Sicherheit. Ausgewählte internationale Redner, Experten und Meinungsführer in den Bereichen Zahlungsprozesse, Finanzdienste, Identifikation und Datenvertraulichkeit teilen ihre Visionen und Fachkenntnisse bei zahlreichen Konferenzen mit dem Messepublikum.



- Digitale Sicherheit und Cyber-Resilienz Dieses Jahr wird der Schwerpunkt auf Fragen zur digitalen Identität in Afrika (https://www.trustech-event.com/News2/Trustech-news/Focus-on-Digital-Identity-in-Africa) gesetzt; Empfang des OSIA-Beirats bei der Eröffnung; Messebesuch einer Delegation aus zwölf afrikanischen Ländern und deren Teilnahme an der Konferenz zum Thema digitale Identität auf staatlicher Ebene am 27. November von 10h00 bis 13h00 Uhr.



Innovation Stage



Zum dritten Messejahr haben die Aussteller (https://www.trustech-event.com/Catalogue-2019/Exhibitors-list) im Rahmen des Innovation Stage die Möglichkeit, ihre neuesten Lösungen und innovativen Produkte vorzustellen. Bei kurzen, jeweils fünf Minuten dauernden Vorträgen, die nach verschiedenen Themenabschnitten organisiert sind, haben die Teilnehmer Gelegenheit, bis zu 10 Rednern pro Stunde zuzuhören und so die letzten Entwicklungen und Vorteile der neuen Konzepte und Produkte zu verfolgen.



Treffen mit Experten zur Optimierung des Geschäftes



TRUSTECH bietet allen Ausstellern und Besuchern die Möglichkeit, einen kostenlosen Matchmaking-Service in zu nutzen. Ziel ist es, zur Beschleunigung der eigenen Projektentwicklung Experten des entsprechenden Sektors zu treffen - und insbesondere die Unterstützung bei der Ausweitung des Geschäfts über die eigenen Grenzen hinaus in Anspruch zu nehmen.



Weitere Informationen und Anfragen für einen kostenlosen Zugangsausweis finden Sie unter www.trustech-event.com (http://www.trustech-event.com/)



