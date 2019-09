Mit kommender Woche startet unser 32er-Herbst-Aktienturnier mit Pokalübergabe am Weltspartag. Teilnehmen werden 32 Unternehmen und in Woche 1 wird es 16 Duelle geben. Fix sind die 20 ATX-Unternehmen, dazu haben wir jetzt 3 weitere Unternehmen mal addiert: Warimpex, European Lithium und Palfinger. Und da gibt es das Konzept der Challenges. Hannes Roither von Palfinger fordert in Runde 1 die voestalpine heraus, das wurde gestern kommunizert.. Also Palfinger vs. voestalpine, Kunde vs. Lieferant. "Der Stahl ist das verbindende Element". Zwei weitere Challenges im 32er-Raster der Runde 1: European Lithium hat sich FACC aus dem ATX als Wunschgegner ausgesucht und Warimpex wählte CA Immo. Spannend. Die Wochenbesseren werden jeweils aufsteigen und zum Weltspartag gibt es einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...