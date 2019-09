Zürich (awp) - Mit seinen Gewinnen am Dienstag bleibt der Schweizer Aktienmarkt seinem Motto des Jahres 2019 treu. Wie es im Handel heisst, wurden die Kursgewinne im laufenden Jahr vor allem durch die weniger konjunktursensiblen Werte getragen - so auch an diesem Vormittag. Dabei bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...