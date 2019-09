Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG informiert über positive Ergebnisse der vom Partner Neurana Pharmaceuticals Inc. durchgeführten "STAR-Studie". Dabei handelt es sich um eine klinische Phase 2 Studie mit Tolperison bei akuten, schmerzhaften Muskelspasmen des Rückens. Die Studie wurde an 38 Studienzentren in den USA durchgeführt. Primäres Studienziel war die Wirksamkeit verschiedener Tagesdosen von Tolperison zu ermitteln, um die Dosis für das geplante klinische Phase 3 Programm festzulegen. Die STAR-Studie bestätigt die Wirksamkeit von Tolperison mit einem p-Wert von 0,004 für die 600 mg Tagesdosis sowie eine sehr hohe Verträglichkeit des Arzneimittels, ohne sedierende Nebenwirkung. Neurana Pharmaceuticals Inc (Neurana) ...

