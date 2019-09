Nach den Anschlägen auf Ölfelder des Konzerns geht es laut Insidern vor allem um Vertrauensaufbau. Der Börsengang wäre 100 Milliarden Dollar schwer.

Mit dem geplanten Börsengang von Saudi Aramco wird es Insidern zufolge in diesem Jahr wohl nichts mehr. Es sei unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien noch in diesem Jahr einen Anteil an dem staatlichen Energieriesen an die Börse bringen werde, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...