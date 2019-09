Die Kanzlerin als mögliche Vermittlerin: Am Rande der UN-Vollversammlung trifft Angela Merkel auf die Staatslenker der Konfliktparteien USA und Iran.

Kanzlerin Angela Merkel will im Ringen um eine Deeskalation im Atomkonflikt mit dem Iran erstmals auch den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani treffen. Das teilte ein Regierungssprecher am Dienstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit. Auch ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump war demnach geplant. Dies soll nach Trumps Rede vor der Vollversammlung um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Die Zusammenkunft mit Ruhani wird um 18 Uhr stattfinden. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Montag bereits verdeutlicht, dass die deutsche Rolle im Konflikt vorerst eine diplomatische bleiben wird.

Ruhani war am Montagabend am Rande des Gipfels vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron empfangen worden. Er hatte dabei eine Schuldzuweisung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens für einen Angriff auf eine saudische Ölraffinerie zurückgewiesen. Die drei EU-Staaten hatten am Montag vor der Generaldebatte der Uno-Vollversammlung Teheran für den Angriff verantwortlich gemacht.

Diese Erklärung sei "auf der Basis grundloser Unterstellungen" erfolgt, sagte Ruhani iranischen Angaben zufolge Macron. Ruhani habe Macron seinen Friedensplan für den Persischen Golf und die Straße von Hormus erläutert, den er an diesem Mittwoch der Uno-Vollversammlung vorlegen wolle, berichtete das Nachrichtenportal des Präsidialamts am Dienstag. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif warf den Europäern auf Twitter ...

