Zwei Hitzesommer in Folge haben dem Wald stark zugesetzt. Ein grundlegender Umbau ist unvermeidlich, der Nationale Waldgipfel soll eine Lösung suchen. Aber ohne den Import von exotischen Arten wird es kaum gehen.

Die Katastrophe, von der derzeit alle reden, hat Elmar Gilsbach bereits vor mehr als zehn Jahren erlebt. "Der ganze Hang da drüben", sagt Gilsbach, während er auf eine der vielen kahlen Stellen um ihn herum deutet, "stand bis 2007 voller Fichten." 250 Hektar Wald umfasst sein Besitz, verteilt über zwei Hochtäler im Sauerland, nahe des Örtchens Schmallenberg. Ein gutes, ein stabiles Geschäft war das viele Jahrzehnte lang. Nach dem Krieg wurden hier Fichten aufgeforstet, im feuchten Klima gediehen sie hervorragend. Doch dann kam Kyrill, einer der heftigsten Stürme, die der Westen Deutschlands in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hatte. "Wie eine Düse hat mein Tal gewirkt", beschreibt Gilsbach, was dann passierte. Der ohnehin schon starke Wind wurde auf seinem Weg nach Osten kanalisiert, sodass er noch an Geschwindigkeit gewann. Nahezu den gesamten Baumbestand fegte der Orkan um, von Gilsbachs 250 Hektar mit Fichten lagen 200 darnieder. "Aber rückblickend hatte es auch etwas Gutes."

Testfeld am Moselhang

Denn Gilsbach nahm die Verheerung zum Anlass zu hinterfragen, was er all die Jahre getan hatte: Fichte anbauen, immer wieder Fichte. "Die Fichte hat flache Wurzeln, das hat sie für den Sturm so anfällig gemacht", sagt er. Also baute Gilsbach seinen Wald um. Setzte Küstentannen, Weißtannen, vor allem aber: Douglasien. "Die sind nicht nur windfester, sie kommen auch besser mit dem Klimawandel zurecht." Und so ist Gilsbach zwölf Jahre nach dem Sturm plötzlich seiner Zeit voraus. Anfang September hatte er Waldbesitzer aus Hessen zu Gast, die sich seine Wunderbäume anschauen wollten. Angemeldet waren 20 Leute. "Am Ende kamen über 100."

Gilsbachs Douglasien, sie sind eines der großen Zukunftsversprechen am Ende dieses Sommers. Denn das zweite Dürrejahr in Folge zeigt mit unerwarteter Dramatik, wie schlecht die deutschen Wälder mit der großen Klimaveränderung zurechtkommen. Wer in diesen Wochen durch deutsche Mittelgebirge reist, sieht überall die braunen Flecken im grünen Geäst. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium sind im vergangenen Jahr mehr als 32 Millionen Kubikmeter Schadholz angefallen. Dieses Jahr komme eine ähnliche Menge dazu. Wie viele Bäume die Trockenheit dahinraffen wird, kann keiner genau sagen. Dass es sehr viele sein werden, ist offensichtlich. Und auch, dass es vor allem eine Sorte betrifft: die Fichte, den Lieblingsbaum der deutschen Forstwirte. Schnell wachsend, einfach zu verarbeiten."Die rund 5,2 Milliarden Euro, die die Forstwirtschaft 2017 erwirtschaftet hat, stammten weitgehend aus Nadelholz", sagt Björn Seintsch vom Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie in Hamburg. Und weil damit einer ganzen Branche ihr wichtigster Rohstoff auszugehen droht, schaltet sich nun auch die Bundesregierung ein. Am kommenden Mittwoch lädt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zum Nationalen Waldgipfel. Klöckner will möglichst schnell umsetzbare Schritte zur Rettung des Waldes präsentieren. Schließlich sei Pflanzzeit nur im Herbst und im Frühjahr, sagte sie jüngst. Ein paar Millionen werden bestimmt fließen. Vor allem aber stellt sich nun die Frage: Wie kann er denn aussehen, der Wald der Zukunft? Welche Baumarten werden da wachsen, und welche Folgen wird das für die Forstwirtschaft, aber auch für das Klima haben?

"In der Vergangenheit gab es immer wieder mal regionale Schäden durch Stürme oder Schädlinge", sagt Michael Welling, Biologe vom Braunschweiger Thünen-Institut, das die Bundesregierung berät. "Nun aber wird das Absterben von Bäumen durch Trockenheit und Schädlingsbefall zunehmend zu großflächigen Problemen - im Bayerischen Wald, in Franken, im Schwarzwald, im Harz." Dabei sind es weniger einzelne Wetterphänomene, ...

