Die Belastungen aus der staatlich verordneten Zinszusatzreserve steigen weiter an. Damit schätzt die Ratingagentur die Situation in Deutschland schlechter ein als im Rest Europas.

Die niedrigen Zinsen machen deutschen Lebensversicherern zunehmend zu schaffen. Es werde für die Branche immer schwieriger, ihre Zinsversprechen zu erfüllen, sagte Moody's-Analyst Christian Badorff diesen Dienstag in Frankfurt. Lebensversicherer müssten trotz eines bereits auf 0,9 Prozent gesenkten Garantiezinses überlegen, ob sie überhaupt weiter Zinsgarantien anbieten wollten.

Die Ratingagentur beließ ihren Ausblick für die deutsche Lebensversicherungsbranche auf negativ. Damit schätzt Moody's die Lage in Deutschland schlechter ein als in allen anderen europäischen Ländern. Hierzulande wurden in der Vergangenheit besonders viele Policen mit langjährigen Zinsgarantien verkauft.

"Die Zinsen dürften länger als ursprünglich angenommen niedrig bleiben. Das beeinträchtigt sowohl ...

