Uber bekommt in London nur eine Lizenz für weitere zwei Monate. Dem Unternehmen gelingt es nur langsam, die Londoner Verkehrsbehörde von seinem Anspruch auf eine langfristige Lizenz zu überzeugen.

Die zuständige Behörde - Transport for London (TfL) - hatte sich in der Vergangenheit geweigert, eine Lizenz zur Passagierbeförderung auszustellen. In einem Statement von Dienstag merkt die TfL nun an, dass die Firma ihre Unternehmenskultur und Führung verbessert hätte und sich deshalb im November um eine Lizenz bemühen kann. Diese könnte unter Umständen längerfristig ausgestellt werden.

Bis dahin muss Uber beweisen, dass ihre Fahrer ausreichende und passende Versicherungen und Ausbildungen haben und das Kontrollmechanismen bestehen, die Betrug verhindern. 2018 hatte ...

