Mit der neuen alten Fraktionsspitze der Grünen im Bundestag bleibt in der Wirtschaftspolitik eine Leerstelle. Das dürfte sich beim nächsten Anlauf zur Macht rächen.

In der Grünen-Fraktion bleibt alles beim Alten. Das bedeutet Ruhe statt Chaos. Es bedeutet aber auch, dass die Partei mit der Sonnenblume an einer wichtigen Stelle blank bleibt. Für die Wirtschaftspolitik ist weder an der Parteispitze noch bei den Fraktionsvorsitzenden viel Sachverstand und Verständnis zu finden.

Die zurzeit kleinste Fraktion im Bundestag hat ihre Chefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter wiedergewählt. Das Herausforderer-Duo mit dem ehemaligen Parteichef und Spitzenkandidaten Cem Özdemir sowie der Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonther hat es nicht geschafft. Der wirtschaftsfreundliche Oberrealo Özdemir scheiterte bei der Abstimmung um den "Männer-Platz" der grünen Fraktionsspitze gegen Amtsinhaber Hofreiter, der als einziger in den Doppelspitzen von Partei und Fraktion noch den linken Flügel vertritt und allein schon deshalb als Favorit galt. Hofreiter, der Verkehrsexperte und Umweltpolitiker ist, setzte sich am Dienstag mit 58,2 Prozent der Stimmen gegen Özdemir durch.

Die alten und neuen Fraktionschefs sind nur milde beliebt bei den Ihren im Bundestag. Beide sind keine guten Redner oder als strategische Vordenker unterwegs. Aber sie halten das Team aus derzeit 67 Abgeordneten geräuschlos zusammen, das früher schonmal eine konfliktfreudige ...

