Tagesausblick für 25.9.: DAX setzt auf wichtiger Unterstützung auf. K+S, Nel und TUI im Fokus!

Die Anleger blieben heute weiterhin defensiv. Zwar stieg der ifo-Geschäftsklimaindex erstmals seit sechs Monaten. Dies lag jedoch in erster Linie an der Beurteilung der aktuellen Lage. Die Geschäftserwartung trübte sich derwilein. Am Nachmittag folgten aus den USA schwache Wirtschaftsdaten. So sank das Verbrauchervertrauen auf 125,1 Punkte. Erwartet wurden 134,1 Punkte. Zudem sanken die US-Einzelhandelsumsätze. So präsentierte sich der DAX nach einem positiven Auftakt im Tagesverlauf leichter und schloss rund 0,2 Prozent niedriger bei 12.315 Punkten. Der EuroStoxx 50 gab 0,1 Prozent auf 3.530 Punkte nach und der amerikanische S&P500-Index trat in den ersten Handelsstunden bei rund 3.000 Punkten auf der Stelle. Am Anleihemarkt gaben die Renditen weiter nach. So schloss die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen bei minus 0,61 Prozent und die Edelmetalle notierten fester. So verbesserten sich der Goldpreis auf 1.530 US-Dollar und der Palladiumpreis auf 1660 US-Dollar pro Feinunze. Der Euro/US-Dollar kämpft weiterhin mit der Marke von 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Daimler sank nach einer Bußgeldzahlung von rund 870 Mio. Euro um mehr als ein Prozent. Evotec bekam durch eine Kooperation mit Takeda Auftrieb. K+S gab ein Tag nach der Prognosesenkung weiter nach. Heute drückte eine Herabstufung seitens eines Analysten. Nel plant die Expansion nach China. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursaufschlag. Das Allzeithoch rückt damit in greifbare Nähe. TUI bestätigte die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um über 8 Prozent.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.380/12.480/12.590/12.650/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.250/12.300 Punkte

Der DAX kippte heute unter 12.340 und setzte bei 12.300 Punkten auf. Kurzfristig ist der Index zwischen 12.300/12.340 Punkten gefangen. Kippt der Index unter 12.300 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.100/12.120 Punkte. Oberhalb von 12.380 Punkten hat der Index kurzfristig Luft bis 12.480 Punkten. Impulse für eine nachhaltige Bewegung nach oben oder unten fehlen. Mit dem Quartalsende vor Augen richten sich die Blicke in den kommenden Tagen sicherlich auf die Unternehmenszahlen. Möglicherweise kommen von dieser Seite in den nächsten Tagen Impulse.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 07.06.2019 - 24.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.09.2014 - 24.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 5,07 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,51 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.09.2019; 17:34 Uhr

