Die Fluglinie Condor erhält einen staatlichen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro - und meldet trotzdem Insolvenz an. Damit will die Fluglinie vor allem eines gewinnen: Zeit.

Die deutsche Thomas-Cook-Tochter Condor Flugdienst will am Mittwochmorgen ein sogenanntes Schutzschirmverfahren und damit eine auf den Fortbestand des Unternehmens abzielende Insolvenzvariante beantragen, kündigte Ralf Teckentrup, Vorsitzender der Condor-Geschäftsführung, am Dienstagabend an.

Zuvor war bekannt geworden, dass der Ferienflieger Condor von der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung die Zusage über eine Bürgschaft für einen sechsmonatigen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro erhalten hat.

"Operativ gesund und erfolgreich"

Ziel sei es nun, den Flugbetrieb von Condor weiter aufrecht zu erhalten, so Teckentrup und mittelfristig einen Investor zu finden. Durch den staatlichen Kredit dürfte dies nun deutlich einfacher werden. Teckentrup sprach von "großartigen Neuigkeiten". Er bezeichnete Condor als "operativ gesundes und erfolgreiches Unternehmen". Lediglich bedingt durch die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook habe die Gefahr von Liquiditätsengpässen bestanden, die durch die Brückenfinanzierung nun beseitigt wurde.

Ganz ähnlich hatte zuvor bereits Wirtschaftsminister Peter Altmaier argumentiert: ...

