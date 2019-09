Der Handelsstreit und die US-Politik belasten die Börsen in den USA und Asien. Der Dax kann sich dieser Entwicklung wohl nicht entziehen.

Die Weltpolitik bestimmt aktuell die Märkte. Die US-Börsen reagierten etwa empfindlich auf US-Präsident Trumps Kritik an Chinas Vorgehen im Handelsstreit. Das und die Frage eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump dürfte auch am Mittwoch nicht nur an der Wall Street für Bewegung sorgen.

Die Vorgaben aus den USA fallen entsprechend schwach aus, auch die Börsen in Asien reagierten mit Abschlägen. Der Dax wird auf außerbörslichen Handelsplattformen vor offiziellem Handelsbeginn ebenfalls etwas schwächer erwartet. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent im Minus bei 12.307 Punkten geschlossen.

Impulse im Handelsverlauf wird es reichlich geben. International könnten weitere beispielsweise Entwicklungen aus den USA, aber auch eine Rede des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani bei der UN-Generalversammlung für Bewegung sorgen. Der Iran-Konflikt lastete zuletzt auf dem Ölmarkt.

In Frankfurt wird es außerdem eine Strategiesitzung zur Zukunft der Commerzbank geben. Für Aufsehen dürfte auch der Börsengang des Göppinger Unternehmen Teamviewer sorgen. Auf der Konjunkturseite steht der GfK-Konsumklimaindex an.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Bestrebungen der US-Demokraten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump voranzutreiben, haben am Mittwoch den Handel belastet. Zudem drückte die Kritik Trumps an China im Handelsstreit sowie unerwartet schwache Konjunkturdaten die Stimmung der Anleger. Nach einem freundlichen Auftakt drehten alle drei großen Indizes ins Minus.

Der Dow-Jones-Index verlor zum Handelsschluss 0,5 Prozent auf 26.807 Punkte, erholte sich damit noch leicht von seinem Tagestief von 26.704 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,8 Prozent auf 2966 Stellen nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq knickte um 1,4 Prozent auf 7994 Punkte ein.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat am Mittwoch mit Abschlägen auf die Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...