Der Beginn der neuen Handelswache war für die Deutz-Aktie turbulent: Gleich zu Handelsstart sackte die Aktie durch, und zwar nicht zu knapp! Vorigen Freitag war sie im Xetra-Handel noch bei Notierungen um 5,50 Euro ins Wochenende gegangen. Am Montag dann sackte die Aktie im Xetra-Handel zwischenzeitlich auf unter 4,55 Euro im Vormittagshandel durch. Ich weise darauf hin, dass ich bei Deutz investiert bin. Um den Kurseinbruch in Relation zu sehen: Laut Angaben von Deutz gab es per Ende 2018 insgesamt ... (Michael Vaupel)

Den vollständigen Artikel lesen ...