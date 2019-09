Zürich (awp) - Der Halbleiterhersteller AMS hat eine neues integriertes Modul zur direkten Laufzeitmessung (TOF) lanciert. Das weltweit kleinste Modul dieser Art ermögliche genaue Messungen im Bereich von 2 Zentimetern bis 2,5 Metern, teilte AMS am Mittwoch in einem Communiqué mit. Der neu in den Markt eingeführte TMF8801 ...

