(In der am Dienstag um 23.16 Uhr gesendeten Meldung "Thyssenkrupp will sich von CEO Guido Kerkhoff trennen" muss es im 2. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen: "Wie der MDAX-Konzern (NICHT DAX-Konzern) mitteilte, (...)". Es folgt die korrigierte Fassung.)

Thyssenkrupp will sich von CEO Guido Kerkhoff trennen

FRANKFURT (Dow Jones)---Thyssenkrupp steht vor personellen Veränderungen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat der Personalausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, mit dem Vorsitzenden des Vorstandes, Guido Kerkhoff, Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen. Das Amt soll interimistisch - für eine maximale Dauer von zwölf Monaten - von Martina Merz übernommen werden. Derzeit ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrats.

Zudem soll den weiteren Angaben zufolge Klaus Keysberg mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 als zusätzliches Vorstandsmitglied mit Ressortverantwortung für die Business Areas Materials Services und Steel Europe bestellt werden.

Nach Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Martina Merz soll Siegfried Russwurm interimistisch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden.

