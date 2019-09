Bereits im Juni 2019 wurde die neue Produktionshalle der AL-KO Lufttechnik in Jettingen-Scheppach fertiggestellt. Etwa 30 neue Mitarbeiter arbeiten hier, um das selbst gesteckte Ziel der Prozessoptimierung möglichst schnell zu erreichen. "Und das ist erst der Anfang", wie Dr. Christian Stehle, COO der AL-KO Kober SE, im Rahmen seiner Begrüßungsrede zur offiziellen Eröffnungsfeier am 20. September 2019 betonte. "Da es sich um eine komplette Neuausrichtung der Produktionsprozesse in Jettingen-Scheppach handelt, werden in Summe mehr als 50 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Davon werden zirka zehn mit Azubis und die restlichen mit neuen Mitarbeitern besetzt." Nicht nur das anwesende Management der Primepulse Holding und die AL-KO Führungsmannschaft bestehend aus Vorstand, Aufsichtsrat sowie die AL-KO-Mitarbeiter dürfte dieses Bekenntnis zum Standort freuen, auch der örtliche Bürgermeister, Hans Reichhart, zeigte sich angesichts der neu geschaffenen Stellen in seiner Region zufrieden.

Verbesserter Materialfluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...