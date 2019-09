Große Börsengänge von Technologieunternehmen sind in Deutschland rar. Der von Teamviewer ist die Ausnahme. Doch die Risiken für Anleger sind groß.

Da ist sie also: Seit heute können Anleger die Aktie des Software-Unternehmens Teamviewer kaufen. Der Börsengang des Unternehmens aus Göppingen ist - gemessen am Emissionserlös - hierzulande der bisher größte in diesem Jahr und auch deshalb bemerkenswert, weil große Techbörsengänge in Deutschland eine Rarität sind; wenige Ausnahmen waren Rocket Internet und Scout24.

Dass die Aktie für Anleger, ganz unabhängig von der Kursentwicklung heute, reichlich Risiko bereithält, zeigt ein simpler Vergleich. Die bisherige Nummer eins der Börsengänge 2019 war die VW-LKW-Tochter Traton. Sie sammelte im Juni 1,4 Milliarden Euro ein. Traton erwirtschaftete im abgelaufenen Jahr 26 Milliarden Euro Umsatz. Teamviewer kommt ziemlich genau auf ein ...

