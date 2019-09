BYD erlaubt den Besuchern auf der BusCon in Indianapolis, der größten Busausstellung in Nordamerika, derzeit einen Blick in die Zukunft. Der chinesische Fahrzeughersteller stellt dort zwei neue elektrische Busmodelle vor: den Transitbus K7M-ER sowie den Reisebus C9M. Der K7M-ER mit 20 Sitzplätzen wird laut BYD bei einer Ladezeit von 3,5 bis 4 Stunden eine Reichweite von bis zu 300 Kilometer haben. Der C9M verfügt über 49 oder 45 Sitze und kommt nach einer Ladezeit von 4,5 bis 5 Stunden sogar auf ... (Achim Graf)

