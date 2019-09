SpiceJet erwägt die Bestellung von mindestens 100 Airbus-Flugzeugen. Der europäische Flugzeugbauer könnte vom Startverbot für die Boeing 737 Max profitieren.

Der Flugzeugbauer Airbus könnte bald mit einem Großauftrag in Indien vom derzeitigen Flugverbot für den Boeing-Flieger 737 Max profitieren. Die indische Billig-Airline SpiceJet erwägt die Bestellung von mindestens 100 Airbus-Flugzeugen. Um die geplante Flotten-Expansion zu stemmen, könnte SpiceJet bald eine beträchtliche Anzahl an Fliegern des Typs A321LR und XLR bestellen, sagte der Verwaltungsratschef der indischen Fluglinie, Ajay Singh, am Dienstagabend.

Eine genaue Zahl nannte Singh nicht, er betonte aber, dass ...

