Nordex liefert für den Windpark "Söke" in der Türkei 23 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 110 MW. Die Aktie legte 2% zu. Derzeit ist viel Bewegung im der Aktie: Im Vorfeld des "Klimagipfels" der Bundesregierung war die Aktie deutlich gestiegen, in der Hoffnung, Deutschland würde die Kapazität zu Land knapp verdoppeln. Am Vortag hatten Nordex aber schon wieder knapp 9% verloren. EUWAX ...

