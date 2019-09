Enerlis annonce un partenariat avec HC Green

Enerlis, société de services en efficacité énergétique et environnementale, complète son offre en annonçant un nouvel accord de distribution conclu avec HC Green, une entreprise française spécialisée dans la mise en place de solutions clés en main pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement des bâtiments résidentiels.



Concrètement, HC Green a conçu une offre brevetée, la solution ECS Green : une pompe à chaleur modulaire « Plug & Play » dont l'alimentation électrique est assurée par un système de micro-cogénération. Cette solution innovante fonctionne en autoconsommation, sans perte de production et en utilisant les énergies fatales qui constituent une réelle alternative face au renchérissement du coût des énergies. Il s'agit donc d'une approche pertinente pour intégrer des solutions d'énergies renouvelables au sein des habitats collectifs.



Les avantages de cette solution sont nombreuses :



Division jusqu'à 3 fois du prix moyen du m3 d'ECS

Division jusqu'à 2 fois des émissions de CO2

Amélioration de l'étiquette énergétique du bâtiment

Taux d'ENR supérieur ou égal à 50%Performances accrues

Continuité du service

Mix énergétique



Thierry Martin, président d'Enerlis « À travers cette annonce, Enerlis démontre sa capacité à sélectionner les offres les plus innovantes du marché afin de permettre à ses clients d'accéder à des solutions énergétiques responsables et économiques. ECS Green en est la parfaite illustration. La production d'eau chaude sanitaire représente en effet un poste significatif de dépenses en immeuble collectif, particulièrement lorsqu'elle est assurée par un système individuel électrique. ECS Green permet en moyenne de diviser par trois le prix moyen du m3 d'eau chaude sanitaire, mais aussi de diviser par deux les émissions de CO2 par rapport à une solution classique. »