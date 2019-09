Kaufland hat die Plastikdeckel der Kaffeespezialitäten seiner Eigenmarke ‚K-to go' abgeschafft. Ermöglicht hat dies eine clevere Trinköffnung in der Aluminiumfolie zum Verschluss des Bechers. Im Oktober will die Supermarktkette diese kunststoffsparende Lösung für alle Milchshakes dieser Eigenmarke einsetzen. Dadurch werden jährlich rund weitere 8 Tonnen Kunststoff eingespart. "Um den Kunststoffverbrauch zu reduzieren, prüfen wir laufend alternative Verpackungsmöglichkeiten bei unseren Eigenmarken-Produkten. Im stetigen Austausch mit Experten ergeben sich so neue Lösungen, wie zum Beispiel die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...