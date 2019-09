Bereits 2024 soll das Marktsegment der Speicherbausteine für Automobile 11 Milliarden US-Dollar erreichen. In der Vergangenheit hatten Automobilprozessoren bescheidene Speicheranforderungen, die von Static Random Access Memory (SRAM) und Non-Volatile Memory (NVM) wie NOR-Flash erfüllbar waren.

Heute gibt es aufgrund von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), Navigations- und Infotainmentsystemen sowie Instrumentenclustern zur Anzeige von Informationen auf HD-Farbdisplays und zum Streamen von Musik/Videos eine immer größere Nachfrage nach schnellem Arbeitsspeicher (DRAM) und internem Speicher (NAND). Gleichzeitig erhöht die Nachfrage nach schnellem Hochfahren der Infotainmentsysteme und Steuergeräte (Engine Control Units, ECU) den Bedarf an hochzuverlässigem NOR-Flash und löst F&E-Investitionen in neuen NVM-Technologien, wie beispielsweise bei magnetoresistivem Random Access Memory (MRAM), aus.

Massive Datenmengen

Fahrzeughersteller konkurrieren verbissen miteinander, um Fahrzeuge zu produzieren, die so autonom wie möglich sind (Bild 1), wobei die Autonomie von der einfachen Fahrerassistenz (L1) und der teilweisen Autonomie (L2, ohne Betätigung der Pedale) bis hin zu vollkommen autonomen Fahrzeugen (L5, ohne Eingreifen des Fahrers) reicht. Das autonome Fahren beruht auf zahlreichen Technologien, zum Beispiel Radar, Sonar, Lidar, GPS, Kameras, Nachtsichtgeräten und anderen Sensoren mit hoher Bandbreite.

All diese Sensoren erzeugen eine beeindruckende Datenmenge, die sehr rasch zu speichern und zu verarbeiten ist und auf die ein schneller Zugriff sichergestellt sein muss. Im Zuge der Entwicklung von L2 auf L5 wird sich die Datengenerierungsrate nach Schätzung von Yole von 1 GByte pro Sekunde auf 10 GByte pro Sekunde verzehnfachen. Jedes autonome Fahrzeug könnte beispielsweise durchschnittlich bis zu 4000 GByte pro Tag generieren, was in etwa jenen Daten entspricht, die 3000 Menschen generieren. Da es nicht möglich ist, alle neuen Daten an das Netzwerk zu übermitteln (auch aufgrund der Anforderungen an Geschwindigkeit und Sicherheit), ist ein massiver interner Speicher erforderlich.

Autonome Fahrzeuge verändern die Speicheranforderungen in Fahrzeugen radikal. Bis 2024 wird ein deutlicher Anstieg der durchschnittlichen NAND-Inhalte in Fahrzeugen erwartet, die 300 GByte pro Fahrzeug (Bild 2) bei einem CAGR18-24 von etwa 79 Prozent überschreiten könnten. Gleichzeitig steigen perspektivisch die DRAM-Inhalte pro Fahrzeug mit einem CAGR18-24 von etwa 42 Prozent von 3,2 GByte pro Fahrzeug heute auf fast 20 GByte pro Fahrzeug an (Bild 3).

Während traditionelle Fahrzeughersteller autonome Funktionen nur langsam in Serienproduktionen integrieren, haben einige Newcomer ein neues Geschäftsmodell vorgeschlagen, das die technologischen Entwicklungen beschleunigen soll. Sie konzentrieren sich auf Roboterfahrzeuge für Transportation-as-a-Service; dieser Schritt hat zu neuen Investitionen in Halbleiterspeichertechnologie und High Performance Computing geführt.

Anstieg der SLC-NAND-Nachfrage

Früher bestand die Nachfrage nach NAND im Automobilbereich vor allem aus Low-Density-SLC-NAND-Lösungen für die Anwendung in Codespeichern und Instrumentenclustern, da dies eine günstigere Alternative zu NOR-Flash war. Die Produktion der SLC-NAND-Produkte (1 Bit pro Zelle) geschieht in der Regel mittels proprietärer Prozesse. Im Vergleich zum herkömmlichen MLC- (2 Bits pro Zelle) und TLC (3 Bit pro Zelle)-NAND, die den allgemeinen NAND-Markt dominieren, wird SLC nur in geringen Mengen produziert. Diese Produkte müssen den Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards der Automobilindustrie, wie beispielsweise JEDEC 47 und ISO 26262, entsprechen. Obwohl sie profitabel sind, war dies für NAND-Anbieter eher ein Nischenmarkt.

In letzter Zeit hat sich SLC-NAND auch als wertvolle Alternative zu High-Density-NOR-Flash (= 1 GByte) in jenen Anwendungen erwiesen, für die keine große Anzahl von Program/Erase-Zyklen erforderlich ist und die keine Execute-in-Place-Funktionen (XiP) benötigen. Dabei fürt ein Hostprozessor den Code direkt ...

