Der amerikanische Jeans-Hersteller Levi Strauss & Co (ISIN: US52736R1023, NYSE: LEVI) wird eine Dividende von 15 US-Cents je Aktie für das vierte Quartal an seine Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies sind rund 7 Prozent mehr als ursprünglich geplant war. Levi Strauss zahlt seine Dividende aktuell in zwei Tranchen aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,30 US-Dollar Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...