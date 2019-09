Auftrag für Frequentis: Nach nur vier Jahren Gesamtbauzeit ging der neue Beijing Daxing International Airport am 25.September 2019 offiziell in Betrieb. In vollständig ausgebautem Zustand sollen dort über 100 Millionen Fluggäste pro Jahr abfertigt werden. Die Frequentis AG implementierte für den neuen Flughafen ihr Sprachkommunikationssystem 3020X, ein Emergency System sowie eine Netzwerklösung mit voller IP-Integration. Das Netzwerk umfasst die beiden Tower am neuen Flughafen, das neue und bisherige System für die Steuerung und Überwachung der An- und Abflüge sowie die Anbindung an die Flugverkehrskontrollzentrale in Peking. Ergänzend geliefert wurden mehrere Test- und Trainingsanlagen. Frequentis-CEO Norbert Haslacher: "Das Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...