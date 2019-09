Der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar, doch das ist nur einer von zahlreichen Gründen, warum das Thema Elektromobilität heute relevanter ist denn je und die Autofahrer sich an den Gedanken gewöhnen sollten, ihre Fahrzeuge an der Steckdose statt an der Zapfsäule zu betanken. Auch Hersteller und Zulieferer haben daran keine Zweifel mehr und suchen händeringend nach Möglichkeiten, eine Vorreiterrolle auf dem zukunftsträchtigen Markt einzunehmen. Eine Mobilitätsrevolution ist in Gang. Auch wenn der Verbrennungsmotor immer noch mit großem Abstand unsere Straßen beherrscht: Er ist Schnee von gestern.

Planung ist entscheidend

Egal, ob es um die private oder um die gewerbliche Nutzung von Elektrofahrzeugen geht: Die Umstellung lohnt sich in fast allen Fällen. Vor allem dann, wenn vorhandene Fahrzeuge am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind, stellt sich unweigerlich die Frage, ob und unter welchen Umständen es sinnvoll ist, auf Elektromobilität umzusteigen. Die Argumente dafür sind zahlreich. Wer die Entscheidung getroffen hat, steht freilich vor vielen Fragen: Welches Modell ist für den vorgesehenen Anwendungsbereich das beste? Genügt die Reichweite des Fahrzeugs meinen Anforderungen? Mit welchen Betriebskosten muss ich rechnen und wie hoch ist das Einsparpotenzial gegenüber einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor? Wie bewerkstellige ich einen möglichst effizienten Ladeprozess?

Gerade im Hinblick auf die Reichweite haben viele Fuhrparkmanager noch Zweifel daran, dass Elektrofahrzeuge eine ernstzunehmende Alternative darstellen. Ein unberechtigtes Vorurteil, denn heute ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass viele Modelle mehrere hundert Kilometer zurücklegen können, bevor die Aufladung des Akkus erforderlich ist. Wer immer noch nicht überzeugt ist, kann sich auch im Bereich der Plug-in-Hybriden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...