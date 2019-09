Der Energiekonzern SM Energy Co. (ISIN: US78454L1008, NYSE: SM) wird eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,05 US-Dollar an seine Investoren ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen mit Firmensitz in Denver, im US-Bundesstaat Colorado, 0,10 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 10,68 US-Dollar (Stand: 24. September 2019) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,94 Prozent. Aktionäre erhalten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...