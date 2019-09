Ein Satz zur OMV: Das Schwergewicht Nr. 2 am Wiener Markt wurde wie berichtet zum zweiten Mal in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) aufgenommen und ist nach wie vor das einzige österreichische Unternehmen in diesem Index, der die Top 10 Prozent der größten 2500 Unternehmen des S&P Global Index in Bezug auf Nachhaltigkeits-Leadership umfasst. Das ist insofern interessant, da OMV-CEO Seele ja vor kurzem unter die weltweit grössten Klimabösewichte gereiht wurde. Da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Seele selbst ein Klimabösewicht ist und das Unternehmen gemeint ist, zeigt das wieder einmal, wie "kreativ", je nach Betrachtung, Auslegungen sein können.OMV ( Akt. Indikation: 47,96 /48,06, -2,68%) (Der Input von Christian Drastil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...