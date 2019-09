Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hong Kong, SAR Volksrepublik China (pta015/25.09.2019/12:06) - Euro Asia Premier Real Estate Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057) hat die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, damit beauftragt, ein freiwilliges öffentlichen Teilerwerbsangebot für die Aktien der Euro Asia Premier Real Estate Company Limited durchzuführen.



Die Small & Mid Cap Investmentbank AG bietet allen Aktionären die Möglichkeit, Ihre Anteile der Gesellschaft zum Marktpreis von bis zu 2,00 Euro je Aktie aufzukaufen. Die maximale Zahl der anzukaufenden Anteile ist auf 750.000 Aktien begrenzt.



Aktionäre, die das Kaufangebot annehmen möchten, müssen dies ihrer Depotbank während der Annahmephase mitteilen.



Die Annahmefrist beginnt am 27.09.2019 um 9:00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) und läuft - vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung - bis 22.10.2019 um 18:00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit). Die Bieterin hat es sich außerdem ausdrücklich vorbehalten, die Annahmefrist zu verkürzen oder zu verlängern.



Das Angebot und die mit dem Wirksamwerden der Annahme des Angebots zustande kommenden Kaufverträge stehen unter keiner weiteren Bedingung.



Das Kaufangebot wird am Freitag, den 27. September 2019, im Bundesanzeiger sowie im Internet unter http://www.smc-investmentbank.de veröffentlicht. Patrick P.L. Chan, Chairman von Euro Asia, und die Gesellschaft werden keine Aktien in das Angebot einbringen.



Aussender: Euro Asia Premier Real Estate Company Ltd. Adresse: Nova Stage Chambers, P.O. Box 4389, 0000 Road Town Tortola Land: Britische Jungferninseln Ansprechpartner: Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 29290 E-Mail: euasia@eu-asia.net Website: www.eu-asia.net



ISIN(s): VGG3223A1057 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



