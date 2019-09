Bei den ersten zwei Panels am heute und morgen stattfindenden Börsianer Festival standen digitales Aufrüsten und die Generation der Millennials im Fokus. Fazit beim Thema Digitalisierung: Große Konzerne müssen sich an der Agilität und Schnelligkeit von Startups orientieren. Bitpanda-CEO Eric Demuth: "Kunden wollen, dass alles sehr einfach gestaltet ist. Convenience ist alles". Dorthin will auch die Allianz, beim Panel vertreten durch Remi Vrignaud, hinkommen. "Drei bis vier Clicks müssen reichen, um ein Geschäft abzuschließen". Aber: Die Mentalität der Österreicher müsse hier erst mitziehen, weiß Wienerberger-CEO Scheuch. "Die Gesellschaft muss einen Grad an Erneuerung zulassen und auch die Fehlermentalität muss sich ...

