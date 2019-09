Der neue Referenzzins namens ESTR berücksichtigt mehr Komponenten als der bisherige Eonia. Das stabilisiere den Geldmarkt, so EZB-Direktor Coeure.

EZB-Direktor Benoit Coeure sieht die Europäische Zentralbank (EZB) bei den von ihr angestoßenen Reformen am europäischen Geldmarkt auf Kurs. "Wir haben einen sehr reibungslosen und stabilen Geldmarkt, was schön zu sehen ist", sagte der Franzose diesen Mittwoch in Frankfurt.

Die EZB hat einen eigenen kurzfristigen Referenz-Zins namens ESTR (Euro Short-Term Rate) entwickelt, der weniger anfällig für Manipulationen sein soll. Er soll den bisherigen Referenzzins Eonia für Tagesgeld im Interbankengeschäft ablösen. ESTR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...