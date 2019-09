Frequentis-HV (2). AR-Kandidatin Petra Preining stellte sich vor. Zu den relevantesten ihrer Tätigkeiten gehörte ihre Arbeit bei Wyeth, das Unternehmen sei vor 10 Jahren in Pfizer aufgegangen. Sie sei in Middle East & Russia für Wyeth unterwegs gewesen. 6 Jahre sei sie im Irak gewesen. Sie sei bereits im Aufsichtsrat der Semperit AG. Sie sei Geschäftsführerin von B&C Innovation Investments GmbH, die mit 10% an Frequentis beteiligt sei. 20 Minuten lang trug danach Notar Mayer die Ausführungen zum Long Term Incentive Plan vor. Er trug zwar mit klarer Stimme vor, der Content schaffte es aber kaum, das Saalpublikum zu begeistern. Viele klare Formulierungen, was zu leisten ist, um in den Genuß dieses Aktienbonus zu kommen, am Ende aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...