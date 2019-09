DAX - Die Bären wachen endlich auf

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Die gestrige bärische Einschätzung zum DAX - "So lange den Käufern kein schneller Rebound zurück über 12.425/50 Punkte gelingt, ist aus rein charttechnischer Sicht jederzeit mit dem Beginn einer zweiten Verkaufswelle zu rechnen. Diese könnte den deutschen Leitindex zügig wieder zurück unter die 12.200er Marke führen." - erwies sich als Volltreffer, der Index ist seit gestern Nachmittag auf dem Rückzug und notiert aktuell 200 Punkte unter dem Level von gestern um diese Zeit.

Das deutsche Börsenbarometer erreicht heute bereits einen ersten untergeordneten Unterstützungsbereich um die 12.150er Marke. Das muss aber noch nicht das Ende der Fahnenstange (auf der Unterseite..) sein, vielmehr ist nach einer denkbaren Zwischenerholung mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen. Dabei sollte der deutsche Leitindex in den kommenden Handelstagen erneut die 12.000 Punkte-Marke ansteuern. Erst ein Stundenschluss oberhalb von 12.280 Punkten entspannt die charttechnisch prekäre Lage für die Bullen kurzfristig wieder ein wenig, bis dahin dominieren weiterhin klar die Abwärtsrisiken. Die Longseite kommt vorerst nicht in Frage. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 30.08.2019 - 25.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.09.2014 - 25.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 21,63 10.000 5,55 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 12,67 10.900 9,44 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.09.2019; 10:47 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ0NP6 29,55 15.100 4,14 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 9,80 13.125 12,70 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 25.09.2019; 10:47 Uhr Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte Der Beitrag DAX - Die Bären wachen endlich auf erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).