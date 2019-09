Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent fällt unter 63 Dollar pro Barrel. Neben den US-Lagerdaten steht der Handelskonflikt der USA mit China im Fokus.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Tendenz der vergangenen beiden Handelstage angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,65 US-Dollar.

Das waren 45 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 31 Cent auf 56,98 Dollar.

Am Markt werden die fallenden ...

