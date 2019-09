Tagesausblick für 26.9.: DAX gibt weiter nach. Immobilienaktien gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte setzten ihre Talfahrt heute fort. Meldungen zufolge sorgte das seitens der Demokraten geplantegegen den US-Präsidenten Donald Trump für Unsicherheit bei den Investoren. Die jüngsten Wirtschaftsdaten und Prognosekürzungen von Pfeiffer Vacuum lassen die Anleger jedoch ohnehin vorsichtig agieren. So schloss der DAX rund 0,65 Prozent leichter bei 12.230 Punkten. Der EuroStoxx50 sank knapp 0,7 Prozent ins Minus auf 3.505 Punkte. Der S&P500 Index startete hingegen leicht im Plus und notiert aktuell bei 2.970 Punkten. Am Anleihemarkt haben sich die Renditen von Staatsanleihen nach dem jüngsten Rückgang stabilisiert. So schloss die Rendite 10 -jähriger Bundesanleihen bei minus 0,58 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,7 Prozent. Bei den Edelmetallen kam es mehrheitlich zu Gewinnmitnahmen. Dabei korrigierte der Goldpreis unter die Marke von 1.520 US-Dollar pro Feinunze. Die US-Rohöllagerbestände sind überraschend gestiegen und setzten den Ölpreis leicht unter Druck. So sank der Preis für ein Barrel Brent Crude auf 62,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Heute standen Immobilienaktien wie Deutsche Euroshop, Deutsche Wohnen und Instone hoch im Kurs. Das Bietergefecht rund um Osram scheint noch nicht am Ende. Bain und Advent könnten ihr Angebot möglicherweise noch einmal erhöhen. Das stimulierte heute erneut das MDAX-Papier. Continental plant die Schließung von zwei Werken in den USA und prüfen weitere Umstrukturierungen. Die Aktie entwickelte sich heute relativ gut und pendelte um den Vortagesschlusskurs. Pfeiffer Vacuum brach nach einer erneuten Revision der Jahresziele um rund ein Fünftel ein. HolidayCheck Group musste nach Prognoseanpassungen ebenfalls Federn lassen. Kering plant über eine Wandelanleihe die Beteiligung an Puma weiter zu senken. Bei ThyssenKrupp steht die Ablösung von Konzernchef Guido Kerkhoff bevor. Das Softwareunternehmen Teamviewer legte einen Fehlstart auf das Parkett und sackte kurz nach Handelsbeginn bereits unter den Ausgabepreis.

Hella und Hornbach veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. GEA Group lädt zum Kapitalmarkttag und VW stellt im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Strategie "Transform.Together"-Strategie vor.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Oktober

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21.September

USA - BIP Q2, endgültig

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.250/12.300 /12.380/12.480 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.110/12.180 Punkte

Der DAX setzte die Anfang der Woche gestartete Konsolidierung heute fort und sackte zeitweise unter die 50%-Retracementlinie. Am Nachmittag erholte sich der Index vom Tagestief und verbesserte sich bis fast bis zur 61,8%-Retracementlinie von 12.250 Punkten. Die Bullen sind aktuell in der Defensive und dürften frühestens oberhalb von 12.300 Punkten das Zepter wieder in die Hand bekommen. Bis dahin muss mit einem weiteren Rückgang bis 12.110 und im weiteren Verlauf bis 12.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.06.2019 - 25.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 26.09.2014 - 25.09.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 5,09 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 2,69 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.09.2019; 17:35 Uhr

