OMV verlängert die Lebensdauer von Solarmodulen >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang OMV DYK that OMV helps extend the lifetime of solar ?? panels? Read more in the OMVBlog: https://t.co/st4pDfVkYz https://twitter.com/omv/status/1176858924005429250 ... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier "Drei Schwestern" in der Seestadt mit dem Wienerberger Porotherm W.i gebaut >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang Wienerberger Bis 2028 entstehen im 22. Wiener Gemeindebezirk Wohnungen für mehr als 20.000 Menschen und fast ebenso viele Arbeitsplätze. Die "Drei Schwestern" der Aspern Seestadt wurden mit dem Porotherm W.i gebaut - dem nachhaltigen Ziegel von Wienerberger. >> Mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...