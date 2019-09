Viele Fragen in Workshops und Leser/Zuschauer-Zuschriften drehen sich um Branchen-Allokation bei Aktien, ETFs und Fonds. Deswegen schreibe ich dazu jetzt eine Kolumnen-Serie auf dem Fintech-Portal CAPinside. Den Anfang macht eine generelle Einordnung samt exklusiver Info-Graphik: Wie haben sich die MSCI World-Sektoren in den verschiedenen Börsenphasen geschlagen? Wie sieht's auf der Risikoseite aus? Und was ist mit Dividende und KGV- Der Beitrag Investieren in Branchen (Teil 1): Die Langfrist-Bilanz der MSCI-Sektoren erschien zuerst auf DividendenAdel.

