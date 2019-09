Thyssenkrupp -Aktionär Cevian hatte Komplettverkauf der Aufzugsparte und mindestens die Hälfte des erwarteten Erlöses von 18 Milliarden Euro als Sonderdividende, was Noch-Chef Kerkhoff rundheraus ablehnte, HB Thyssenkrupp dürfte Umbau nach Chefwechsel in den kommenden Monaten beschleunigen, FTCommerzbank - Bettina Orlopp wird Finanzvorstand der Commerzbank , FAZ Adidas - Vier Jahre nach dem Kauf bündeln der Sportartikelhersteller Adidas und das Start-up Runtastic ihre Kräfte, HB Wirecard AG - Wirecard kündigt neue Salesforce Commerce Cloud Integration an.BRENNTAG AG - Dr. Christian Kohlpaintner wird neuer Vorstandsvorsitzender HELLA GMBH & CO. KGAA - HELLA mit erwartet verhaltenem Start ins neue Geschäftsjahr Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

