Am Ende steht eine zuverlässig funktionierende elektronische Baugruppe. Der Weg dorthin kann steinig sein: Wer elektronische Baugruppen fertigen will, muss alle Prozessparameter exakt aufeinander abstimmen. Gerade die hiesige Automobil- und Industrieelektronik-Branche treibt die Anforderungen in der Elektronikfertigung und damit auch in der Löttechnik voran.

Zuverlässigkeitsaspekte analysiert

Daher ist der Informationsbedarf nach wie vor groß. Die Premierenveranstaltung des von Productronic und Smarttec organisierten und durchgeführten 1. Süddeutsches Lötforum, das am 11. und 12. September 2019 in Feldkirchen bei München stattfand, ist Beleg hierfür: Insgesamt 60 Teilnehmer zählte die Veranstaltung, die eine betriebswirtschaftliche Betrachtung von Lötprozessen, die Qualitätssicherung durch prozessoptimierte Lötmaterial-Auswahl und Testverfahren zur Qualitätsüberwachung und Qualitätssicherung als Kernthemen hatte.

Die Qualitätssicherung im Lötprozess ist ein wesentlicher Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg und die Kundenzufriedenheit in der Elektronikfertigung. Daher deckten die Referenzen mit ihren Vorträgen die gesamte Wertschöpfungskette entlang der elektronischen Baugruppenfertigung ab.

Den Auftakt bildete Joachim Dentler, Area Sales Manager von Smarttec, der für seinen Chef, Uwe Geisler Geschäftsführer von Smarttec, einsprang. In seinem Vortrag "Betriebswirtschaftliche Betrachtung von Fertigungsprozessen" analysierte er, welche Vorgehensweisen für eine kostengünstige Elektronikproduktion sinnvoll und notwendig sind - vor allem im Hinblick auf direkte und indirekte Kostenfaktoren. Dabei sensibilisierte er die Teilnehmer dahingehend, dass von den 8760 Stunden, die das Jahr hat, lediglich 1992 Stunden auf die effektive Produktionszeit entfallen. Da gelte es, die zur Verfügung stehende Zeit gut auszunutzen. Hand in Hand gingen hier die Prozessbetrachtung und der Durchsatz, genauso wie die Qualität. Und letzteres setzt sich gerade im Lötprozess aus den fünf "M" zusammen: Mensch, Maschine, Material, Methode und schließlich auch Management.

Lötfehlern auf der Spur

Der thermische Lötprozess macht aus Basismaterialien, Leiterbahnen und verschiedensten Bauteilen ein Produkt. Es ist der Moment, in dem eine Schaltung sozusagen lebensfähig wird. Gerade diese Lötverbindung jedoch ist es, die dem Produkt sehr häufig das Leben in Form von Lötfehlern wieder nimmt. Daher sind Lötfehler mit großem Abstand die häufigste Fehlerursache und meist verantwortlich für mangelnde Produktionsqualität, Kundenreklamationen oder kostspielige Rückholaktionen.

Philipp Große, Area Sales Manager DACH von Nordson Select erläuterte in seinem Vortrag "Der geregelte Selektivlötprozess", worauf bei der Steuerung des Selektivprozesses ...

