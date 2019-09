Im Rahmen seines Restrukturierungsprogramms plant der Anlagenbauer, Hunderte Jobs abzubauen und sich von Randbereichen zu trennen. So will Gea seinen Umsatz steigern.

Der seit Februar amtierende Gea-Chef Stefan Klebert will den Spezialanlagenbauer mit seinen 18.500 Mitarbeitern auf Profit trimmen und dafür Stellen streichen und Randbereiche verkaufen. "Die Wachstumsaussichten sind intakt, aber mit unserer heutigen Profitabilität sind wir nicht zufrieden", erklärte der Manager am Donnerstag vor dem Kapitalmarkttag. Er kündigte an, bis Ende 2020 rund 800 Stellen zu streichen und im Einkauf 50 Millionen Euro im Jahr einzusparen.

Zudem plane er Teile der Landwirtschafts- und Kältetechnik zu verkaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...