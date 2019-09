Nach der am 14. August 2019 erfolgten Bekanntgabe vorläufiger Eckdaten veröffentlicht die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) heute endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019. Insgesamt blickt die Unternehmensgruppe auf eine erfolgreiche Entwicklung im Berichtszeitraum zurück. So erwirtschaftete STEMMER IMAGING im Zeitraum vom 01. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 einen Umsatzanstieg um 8,3 % von EUR 100,6 Mio. auf EUR 109,0 Mio. Dies ist im Wesentlichen auf die regionale Diversifikation sowie auf das Wachstum in neuen Endmärkten wie Sports & Entertainment sowie Medical zurückzuführen. Der ...

