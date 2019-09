Die schwächere Konjunktur wirkt sich auch auf die Beschäftigung in Deutschland aus: Im vergangenen Quartal haben mehr Unternehmen Kurzarbeit eingesetzt.

Deutsche Industrieunternehmen greifen laut einer Umfrage des Ifo-Instituts wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche stärker auf Kurzarbeit zurück. Im September habe es in 5,8 Prozent der Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit gegeben, im Juni seien es nur 3,8 Prozent gewesen, teilte das Forschungsinstitut am Donnerstag in München mit.

In den kommenden drei Monaten ...

