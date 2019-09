Die Beteiligungsgesellschaft AURELIUS gibt heute vorbörslich einen Anteilsverkauf in Tschechien bekannt. Die AURELIUS-Tochter Office Depot Europe verkauft ihre Tochtergesellschaften in der Tschechischen Republik sowie der Slowakei an die PBS Holding AG, einem führenden Händler von Bürobedarf in Österreich. Während der Zukauf für PBS eine Stärkung der Marktposition in Mittel- und Osteuropa bedeutet, ist es für Office Depot Europe Teil des geplanten Transformationsprozesses. Dadurch ist ...

