Die Aktie von BASF hat auch am Mittwoch an der Börse leicht nachgegeben. Nach einem kurzen Aufwärtstrend Anfang der Woche, als der Chemiekonzern den Verkauf seines Geschäfts mit Ultrafiltrationsmembranen an DuPont bekanntgegeben hatte, zeigt die Kurskurve nun wieder nach unten. Bei 61,75 Euro gingen die BASF-Papiere aus dem Xetra-Handel. Auch wenn sich BASF am Donnerstag im frühen Handel wieder leicht verbessern konnte, beträgt das Wochenminus damit aktuell noch immer knapp fünf Prozent. Die insgesamt ... (Achim Graf)

