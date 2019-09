Bei der Strabag gibt es Änderungen in der Aktionärsstruktur, allerdings sind diese nur von einer technischen Natur. Eine aktuelle Mitteilung erfolge aus technischen Gründen "allein aufgrund einer internen Umstrukturierung, bei der 79,32 % der Aktien der Valtoura Holdings Limited, die 100 % der Aktien der Rasperia Trading Limited hält, die zuvor von der A-Finance Ltd (BVI) und der Basic Element Ltd (Jersey), beide von Herrn Oleg Deripaska kontrolliert, gehalten wurden, auf die Melisantis Limited (Zypern) übertragen wurden, die von Herrn Oleg Deripaska über die C & P Trustees Limited und die C & P Corporate Services Limited kontrolliert wird. Im Ergebnis haben weder Rasperia Trading Limited noch Herr Oleg Deripaska, der letztlich die Rasperia Trading Limited kontrolliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...