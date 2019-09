In mehreren Auswahlschritten, bestehend aus einem Fragebogen, einem ausführlichen Telefoninterview sowie dem Besuch des Unternehmens vor Ort, wurden fünfzehn Elektrohandwerksbetriebe ausgewählt. Im Rahmen einer zweitägigen Jurysitzung - durchgeführt von unabhängigen Markenexperten - werden dann die Platzierungen entschieden. Während in den Kategorien eins bis drei, die sich durch die Mitarbeiterzahl im Unternehmen unterscheiden, die nominierten Unternehmen »Bronze«, »Silber« und »Gold« gewinnen können, wird es in den Kategorien Elmar Newcomer und Elmar Arbeitgeber nur einen Preisträger geben. Am 28. November 2019 werden die Preisträger offiziell im feierlichen Rahmen des Markenforums auf dem Bonner Petersberg verkündet und gefeiert.

Als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der Nominierten dienten die eingereichten Materialien, die Auswertungen aus dem im Vorfeld geführten Telefoninterview und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...