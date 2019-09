Alba recycelt künftig in Hongkong PET- und HDPE-Abfälle. Gestern wurde der Grundstein für die neue Recyclinganlage mit einer Jahreskapazität von 35.000 Tonnen gelegt. Die neue Anlage wird durch das Joint Venture "New Life Plastics Ltd." betrieben. Partner der Alba-Gruppe sind die Swire Coca-Cola Ltd und der Recycler Baguio Waste Management & Recycling Ltd.Die Anlage entsteht im EcoPark in Hongkong, ...

